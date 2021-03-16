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На рассмотрение экспертов рамочная концепция второго этапа Стратегического развития Саратовской агломерации до 2030 года

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24-25 февраля специалисты Фонда ДОМ РФ и ЦСР «Северо-Запад» представили на рассмотрение экспертов рамочную концепцию второго этапа Стратегического развития Саратовской агломерации до 2030 года.

Основными темами для обсуждения были определены «социально-экономическое и пространственное развитие Саратовской агломерации».

Концепция предполагает разработку устойчивой и экологичной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортной и привлекательной среды с точки зрения образования, культуры, здоровья, демографии, а также внедрение цифровых технологий в систему управления областью. Целевые показатели по каждому из этих направлений должны быть достигнуты к 2030 году.

Саратовские эксперты высказали ряд замечаний относительно концепции. Они отметили недостаточную проработку транспортного планирования и развития территории посёлка Дубки, обратили внимание, что проект не содержит плана развития территории Татищевского района.

«Мы ждём от проектировщиков чёткой программы и просим учесть наработки саратовских экспертов и архитекторов. Стоит задача создать прикладной, рабочий документ, который станет основой для развития Саратовской агломерации как ядра региона. Поэтому необходимо максимально проработать материал – определить наши возможности, векторы движения и инструменты реализации проектов.
Важно услышать мнения экспертного сообщества, в связи с этим рамочная концепция стратегии рассматривается на различных площадках. В том числе в обсуждении примут участие представители торгово-промышленной и общественной палат. Далее концепция будет представлена на экспертном совете при Председателе Правительства Саратовской области и вынесена на обсуждение координационного совета при Губернаторе области Валерия Васильевича Радаева.

Мнение жителей Саратовской области также будет учтено – на платформе я-выбираю-саратов.рф они могут ознакомиться с документом, поделиться своим видением и высказать замечания на электронных ресурсах Центра развития Саратовской агломерации. До сентября стоит задача завершить работу над документом. На сегодняшний день концепция нуждается в серьёзной доработке», - отметил директор центра развития Саратовской агломерации Александр Стрелюхин.
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