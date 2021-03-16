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Награждены победители регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост»

Новости


Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин на совещании с руководителями лесхозов и главными лесничими области наградил победителей регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», который министерство проводило в 2020 году среди школьных лесничеств.

Министерство природных ресурсов и экологии области традиционно принимает активное участие в развитии школьных лесничеств. На территории Саратовской области действуют 20 таких лесничеств, в которых задействовано 319 человек, в возрасте от 10 до 17 лет.

С октября по декабрь 2020 года министерство провело региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», в котором приняли участие 8 школьных лесничеств. Наибольшее количество баллов набрало школьное лесничество школы № 1 р.п. Базарный Карабулак, второе место заняло школьное лесничество «Друзья леса» школы № 3 г. Вольск. Третье место по итогам конкурса присудили школьному лесничеству «Рубеж» школы с. Старая Порубёжка им. И.И. Лободина Пугачёвского района.