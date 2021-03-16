ДК «Россия» объявляет старт онлайн-конкурса «Космические фантазии»

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В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от места проживания, рода занятий и увлечений, готовые прислать на конкурс авторские творческие работы.Конкурс проводится в трех возрастных категориях:I группа – от 7 до 12 лет;II группа – от 13 до 17 лет;III группа – от 18 лет и старше.Конкурс проводится в следующих номинациях: «Литературное творчество», «Художественное слово», «Художественное слово» (авторское стихотворение), «Изобразительное творчество» (рисунок), «Декоративно — прикладное творчество» (макет/ поделка).Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются в период с 15 марта по 04 апреля 2021 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63–15–37. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Космические фантазии», Ф. И. О. участника.