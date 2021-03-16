Константин Лоханов завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио

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В составе сборной команды России выступал воспитанник ГБУ СО «СШОР по фехтованию», спортсмен областного центра спортивной подготовки, студент СГЮА, мастер спорта России международного класса Константин Лоханов.Данные соревнования являлись последними в отборе на Олимпийские Игры в Токио. Единственным соперником сборной России являлась сборная Франции, но уже в четвертьфинале стало известно, что на Олимпиаду поедет Россия. Французы проиграли сборной Германии со счетом 42:45, а сборная России обыграла сборную Италии со счетом 45:43, тем самым обеспечив себя олимпийской лицензией.Финальная встреча закончилась со счетом 45:43 в пользу сборной России над сборной Германии.Константин Лоханов стал первым саратовским саблистом в истории саратовского фехтования, который завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх. До него на Олимпиаде участвовали три рапириста Юрий Сисикин, Валентина Прудскова и Юрий Шаров и один шпажист Игорь Турчин.Константин Лоханов тренируется под руководством Заслуженного тренера РСФСР Евгения Сергеевича Голубева .