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С 12 марта в Саратове начался прием заявок в Театральную школу Олега Табакова

Новости


Сроки приема заявок в Театральную школу Олега Табакова в г. Саратове 12- 31 марта.

Абитуриентам для подачи заявки необходимо принести копию паспорта гражданина РФ (первый разворот с фото + страница с пропиской), цветную портретную фотографию 10 на 15 см (или 9 на 12 см), справку из общеобразовательной школы об обучении в 9-м классе или 10-м классе, а также заполненную Анкету абитуриента и Согласие законного представителя абитуриента на обработку персональных данных. Иногородние абитуриенты должны приехать в день отборочного тура заранее для предоставления оригиналов всех документов.

Обязательным условием допуска к региональным отборочным турам является предоставление видео-визитки на почту Школы не позднее 1 апреля! Вся информация по видео-визитке есть на сайте Школы в разделе «Абитуриентам» (http://www.tabakovschool.ru/entrants/)

Абитуриентам для отборочных туров:
Необходимо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из классической или современной прозы, басню (подготовить несколько вариантов произведений); исполнить песню и показать пластический этюд/танец (по запросу отборочной комиссии). Авторы – по выбору абитуриента.
Лучше готовить по 2-3 варианта из каждой категории.

Список абитуриентов, успешно прошедших региональный отборочный тур в Саратове, появится на сайте Школы (http://www.tabakovschool.ru)

Дата отборочных туров в Саратове:
3 и 4 апреля, начало ориентировочно в 10:00, для всех абитуриентов необходимо присутствие 3 апреля!
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