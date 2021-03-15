15 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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13:00 | 15 марта
С 12 марта в Саратове начался прием заявок в Театральную школу Олега Табакова
12:08 | 15 марта
Саратовские кикбоксеры стали призерами окружных соревнований
10:54 | 15 марта
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин в городе Балаково
09:57 | 15 марта
Учреждения области приняли участие в конкурсе «Лучший социальный партнер – 2021»
09:00 | 15 марта
ДК "Россия" проводит флэшмоб "Поэзия Сергея Михалкова"
22:48 | 13 марта
Производство хризотилцементной продукции восстановлено в Башкирии
17:00 | 12 марта
В честь 800-летия Александра Невского стартует конкурс детского рисунка «Защитник земли русской»
16:09 | 12 марта
В рамках online проекта «Один день в музее» читатели Областной специальной библиотеки для слепых познакомились с наследием художника Василия Тропинина
15:19 | 12 марта
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В апреле в Старом ТЮЗе пройдут гастроли Школы Олега Табакова
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Саратовские кикбоксеры стали призерами окружных соревнований

Новости


На прошедших в Саратове Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального Округа по кикбоксингу представители Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова стали победителями и призерами в разделе лайт-контакт в своих категориях.

Вреж Петросян, Ксения Лысюк и Евгения Федюкова завоевали золотые медали. Артур Манукян стал серебряным призером. Подготовили спортсменов заслуженные тренеры России по кикбоксингу Вячеслав Рогов и Жанна Дудник. Окружные старты являются отбором на Первенство и Чемпионат России.
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