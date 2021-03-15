Саратовские кикбоксеры стали призерами окружных соревнований
На прошедших в Саратове Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального Округа по кикбоксингу представители Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова стали победителями и призерами в разделе лайт-контакт в своих категориях.
Вреж Петросян, Ксения Лысюк и Евгения Федюкова завоевали золотые медали. Артур Манукян стал серебряным призером. Подготовили спортсменов заслуженные тренеры России по кикбоксингу Вячеслав Рогов и Жанна Дудник. Окружные старты являются отбором на Первенство и Чемпионат России.