Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин в городе Балаково

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По предварительным данным, 13 марта 2021 года жильцы дома на улице Волжской в городе Балаково сообщили в полицию о том, что из квартиры, принадлежащей 34-летнему мужчине, доносится специфический запах. Сотрудники полиции с привлечением специалистов деблокировали входную дверь в жилище, где обнаружили тело хозяина квартиры и его 35-летнего приятеля.Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на телах мужчин не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила около трех дней назад.Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчин. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.