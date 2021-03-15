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Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин в городе Балаково

Новости


Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух мужчин.

По предварительным данным, 13 марта 2021 года жильцы дома на улице Волжской в городе Балаково сообщили в полицию о том, что из квартиры, принадлежащей 34-летнему мужчине, доносится специфический запах. Сотрудники полиции с привлечением специалистов деблокировали входную дверь в жилище, где обнаружили тело хозяина квартиры и его 35-летнего приятеля.

Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на телах мужчин не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила около трех дней назад.

Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчин. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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