Учреждения области приняли участие в конкурсе «Лучший социальный партнер – 2021»

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«Конкурсанты оценивались, в том числе, по степени содействия работодателя увеличению численности членов профсоюза, наличию повышений уровня средней заработной платы за два предыдущих года (2019-2020 гг.), а также отражению в коллективном договоре положений о дополнительных мерах социальной поддержки работников организации», - рассказала председатель объединенной профсоюзной организации Лариса Васильева.Победителями конкурса в группе с численностью членов профсоюза до 100 человек признаны директор Марксовского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Оксана Егорова (1 место); директор комплексного центра соцобслуживания населения Балтайского района Любовь Постнова (2 место), руководитель управления социальной поддержки населения Александрово-Гайского района Люция Уразаева (3 место).В группе с численностью членов профсоюза свыше 100 человек первое место занял директор Базарно-Карабулакского специального реабилитационного дома-интерната для детей Алексей Климов. Второе и третье место достались руководителям двух комплексных центров области – Ирине Репьевой (Лысогорский КЦСОН) и Ирине Бобровниковой (КЦСОН Балашовского района).