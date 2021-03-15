ДК "Россия" проводит флэшмоб "Поэзия Сергея Михалкова"

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Его жизнь была яркой и насыщенной. С. В. Михалков начал писать еще в детские годы. Его первое стихотворение «Дорога» было опубликовано, когда ему исполнилось 15 лет. В годы учебы в Литературном институте публикуются его первые сборники стихов и басен. В 1936 году произошло событие, изменившее всю жизнь писателя. Он опубликовал в газете «Правда» стихотворение «Светлана», которое понравилось Сталину. В 1937 году С. В. Михалков стал членом Союза писателей СССР, а в 1939 — получил первый орден Ленина.В годы Великой Отечественной войны С. В. Михалков был военным корреспондентом на Южном фронте. За проявленное мужество был награжден боевыми наградами, орденами «Красного знамени» и «Красной звезды».С. В. Михалков — крупный общественный деятель в области литературы. В разные годы был секретарем правления Союза писателей СССР; председателем правления Союза писателей РСФСР, сопредседателем исполкома Сообщества писательских союзов, председателем исполкома Международного сообщества писательских союзов.С. В. Михалкову принадлежит авторство двух гимнов – СССР и России. Наибольшую известность поэту принесли его произведения для детей. Общий тираж книг составляет около 300 миллионов экземпляров.За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность С. В. Михалков награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Дорогие друзья, @dk_rossiya приглашает вас стать участником поэтического марафона!Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений С. В. Михалкова (формат — MP4 , продолжительность — не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 13 марта по 28 марта 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать:Поэтический марафон «Поэзия С. Михалкова», Ф. И. О. участника марафона.