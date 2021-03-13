В честь 800-летия Александра Невского стартует конкурс детского рисунка «Защитник земли русской»

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Конкурс организован Саратовским театром оперы и балета при поддержке министерства культуры Саратовской области с целью приобщения детей к отечественной истории и культуре. Конкурс пройдет в онлайн формате для детей двух возрастных категорий: от 7 до 10 лет и с 11 до 14 лет. Принимаются художественно-изобразительные и графические работы, раскрывающие тему жизни и подвига Александра Невского. Для участия необходимо отправить свою работу в цифровом виде (фото, скан) на электронную почту sar-opera.pr@mail.ruПрием заявок открыт до 26 марта 2021 г. Подведение итогов состоится в конце марта-начале апреля.Подробности конкурса на сайте театра https://www.operabalet.ru/zaschitnik_zemli_russkoy/