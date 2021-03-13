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В рамках online проекта «Один день в музее» читатели Областной специальной библиотеки для слепых познакомились с наследием художника Василия Тропинина

Новости


В рамках online проекта «Один день в музее» читатели Областной специальной библиотеки для слепых познакомились с наследием художника Василия Андреевича Тропинина, 245 лет со дня рождения которого исполняется в марте 2021 года.

Творчество бывшего крепостного, автора большого числа портретов и жанровых картин сыграло большую роль в развитии реализма в русской живописи его времени. Портреты у Тропинина заказывали московские дворяне и купцы, его картины покупали коллекционеры и антиквары.

В 1969 году в Москве открыли музей Василия Тропинина. В музее представлена большая часть картин Тропинина, в том числе «Портрет на фоне Москвы» и «Кружевница». Работы художника также хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Всероссийском музее А.С. Пушкина.

Вниманию читателей была представлена биография мастера романтического и реалистического портрета, его карандашные наброски, знаменитые портреты и истории их создания.

Ссылка на запись мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=JAhN3PqKsN0&t=290s