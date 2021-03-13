На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 миллиарда рублей

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В мероприятии участвовали представители трудовых коллективов, а также руководители Приволжской железной дороги и ОАО "РЖД". Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в регионах, совещание проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.– Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в минувшем году трудовые коллективы полигона дороги обеспечили бесперебойную работу железнодорожного транспорта, – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Эффективная работа коллективов позволила успешно выполнить все плановые показатели производственно-финансовой деятельности. Обеспечен рост погрузки, снижена себестоимость перевозок.В период пандемии ОАО "РЖД" были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности железнодорожников и пассажиров. На эти цели направлено 127 млн рублей. Сотрудники ПривЖД обеспечивались дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и бесконтактными термометрами. Более 5,5 тыс. руководителей и специалистов были переведены на дистанционный режим труда.Для контроля за состоянием здоровья сотрудников на базе клинических больниц "РЖД-Медицина" в Саратове, Волгограде и Астрахани была организована работа лабораторий ПЦР-диагностики, в которых было сделано 176 тыс. тестов на COVID-19.На мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников в 2020 году было направлено более 800 млн рублей.Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы. В минувшем году она была проиндексирована дважды: с 1 марта – на 2%, с 1 октября – ещё на 1%. В результате зарплата железнодорожников остаётся конкурентной на региональных рынках труда.В развитие полигона Приволжской железной дороги в указанный период компания ОАО "РЖД" инвестировала более 17 млрд рублей. В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении "Север – Юг" и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.Одним из ключевых событий минувшего года стал ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через реку Дон, расположенного на 281 км направления Лихая – Волгоград. В рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького - Котельниково уложен второй путь на участках имени Максима Горького – Горнополянский, Абганерово – Тингута и Тингута – Канальная.Участники совещания отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО "РЖД" были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году направлено 3,5 млрд рублей.