В апреле в Старом ТЮЗе пройдут гастроли Школы Олега Табакова

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Театр приготовил зрителям очень насыщенную событиями программу: в апреле в ТЮЗе состоятся две премьеры для юного зрителя на Большой сцене и пройдут гастроли Московской школы Табакова.Откроется апрельский репертуар в ТЮЗе гастролями Московской театральной школы Олега Табакова, которые пройдут в Историческом здании театра на ул.Вольской,83 со 2 по 5 апреля.Сотрудничество театра со Школой Табакова продолжается уже много лет и подобные гастроли дипломных постановок выпускного курса Школы стали уже хорошей традицией. В этом году у саратовцев будет возможность познакомиться с четырьмя новыми постановками в исполнении молодых артистов, заканчивающих своё обучение в МТШ.Откроет программу 2 апреля класс-концерт «Концерт №1», где будут представлены лучшие учебные номера по самым разным дисциплинам: вокал, сценическая речь, танец, сценическое движение, барабаны и т.д. Он будет интересен не только взрослым зрителям, но и абитуриентам, желающим связать свою жизнь с театром, как наглядная демонстрация разносторонней подготовки артистов в Школе Олега Табакова.3 апреля зрителей приглашают на постановку «С любимыми не расставайтесь» по одноименной пьесе Александра Володина. В современном мире эта пьеса как никогда актуальна, ведь она рассказывает о непростых отношениях молодых супругов, которые искренне любят друг друга. Но никогда не знаешь, что ждет впереди, что случится в следующий миг. Зачастую любое неверно сказанное слово, опрометчивый поступок могут породить обиду и привести к неожиданным последствиям.Продолжит гастрольный тур Московской школы Табакова 4 апреля спектакль «Фантазии Фарятьева» по пьесе Анны Соколовой. Действие пьесы происходит в провинциальном городке. К учительнице музыки Александре внезапно приходит свататься идеалист-мечтатель Павел Фарятьев. У Александры непростой период в жизни и для неё предложение Павла является не только неожиданным, но и не приемлемым. Фантазер Фарятьев пытается увлечь возлюбленную в свой воображаемый мир. Обретут ли они взаимную любовь и какую роль сыграют в этой истории близкие им люди?Завершит программу гастролей 5 апреля спектакль «Жили… Были…» по рассказам Василия Шукшина. Это совсем новая постановка, премьера которой состоится в Москве накануне гастролей.Начало спектаклей в 19:00, билеты в продаже на сайте и в кассах ТЮЗа Киселёва.3 и 4 апреля в Историческом здании ТЮЗа также состоится отбор абитуриентов в Московскую театральную школу Табакова. Предварительная регистрация проводится с 12 марта по 31 марта 2021 года по будням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в здании на Вольской, 83. Справки по телефонам 8(8452) 69-46-86; 69-54-33. Информация о поступлении будет размещена на сайте театра. Все, кто успешно пройдет первый тур в Саратове, будут приглашены в Москву на итоговый отборочный тур.Сообщает пресс-служба ТЮЗа Киселева.