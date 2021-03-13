Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц

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С инициативой создания проекта Мемориального комплекса в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В августе 2019 года Вячеслав Володин вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой посетили место приземления Юрия Гагарина и обсудили создание Парка на этой знаковой территории. Валентина Терешкова поддержала идею создания Мемориального комплекса, отметив социальную и историческую значимость проекта.Место для создания парка выбрано не случайно – первый космонавт приземлился именно в Саратовской области, где впоследствии возвели обелиск в знак подвига. Создание парка на исторически значимом месте особенно важно в рамках работы по патриотическому воспитанию и приобщения молодежи к космической деятельности. Поэтому было принято решение о реконструкции Мемориального комплекса на месте приземления Гагарина и создании парка международного уровня.Саратовская область по праву считается космической гаванью. Юрий Гагарин не только приземлился на саратовской земле после своего полета в космос, но и учился в Саратовском индустриальном техникуме и аэроклубе, где совершил свой первый самостоятельный полет на самолете «ЯК-18». Саратовская область также встретила и первого человека, совершившего длительный космический полёт, - Германа Титова.Благодаря этим людям, открывшим миру новые возможности, сохраняется живой интерес к космосу среди соотечественников и за рубежом. Будущий парк станет местом гордости россиян, памяти о великом прошлом и веры в будущие победы.Уникальный мемориально-образовательный комплекс будет соответствовать масштабу исторического события и станет объектом, гармонично вписывающимся в систему патриотического воспитания.На главной площади будут располагаться флаги государств «Большого космического клуба». Центральной доминантой выступит флагшток с флагом Российской Федерации, он будет виден из различных точек Парка.Маршрут «108 минут»Прогулочный маршрут символизирует орбиту и траекторию полета вокруг земли 12 апреля 1961 года, опишет мемориальную стелу. Он представляет собой прогулочную зону из гранитных плит, на которых будет выгравирована стенограмма сеансов связи Юрия Гагарина с главным штабом «Заря» на космодроме «Байконур».К мемориальному комплексу будет организован транспортный маршрут. Планируется, что в качестве одного из шаттлов будет использован знаменитый автобус ЛАЗ-695. Известно, что именно эта модель осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке в СССР, в том числе и Юрия Гагарина.Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы:По информации сайта проекта паркгагарин.рф