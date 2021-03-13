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Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц

Новости / Культура
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц

На месте приземления первого космонавта ведется работа над уникальным многофункциональным мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. Мероприятия проекта проходят в рамках национального проекта "Культура".

Кто инициатор проекта?

С инициативой создания проекта Мемориального комплекса в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В августе 2019 года Вячеслав Володин вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой посетили место приземления Юрия Гагарина и обсудили создание Парка на этой знаковой территории. Валентина Терешкова поддержала идею создания Мемориального комплекса, отметив социальную и историческую значимость проекта.

Почему не в центре города?

Место для создания парка выбрано не случайно – первый космонавт приземлился именно в Саратовской области, где впоследствии возвели обелиск в знак подвига. Создание парка на исторически значимом месте особенно важно в рамках работы по патриотическому воспитанию и приобщения молодежи к космической деятельности. Поэтому было принято решение о реконструкции Мемориального комплекса на месте приземления Гагарина и создании парка международного уровня.

Зачем нам космос?

Саратовская область по праву считается космической гаванью. Юрий Гагарин не только приземлился на саратовской земле после своего полета в космос, но и учился в Саратовском индустриальном техникуме и аэроклубе, где совершил свой первый самостоятельный полет на самолете «ЯК-18». Саратовская область также встретила и первого человека, совершившего длительный космический полёт, - Германа Титова.
Благодаря этим людям, открывшим миру новые возможности, сохраняется живой интерес к космосу среди соотечественников и за рубежом. Будущий парк станет местом гордости россиян, памяти о великом прошлом и веры в будущие победы.
Уникальный мемориально-образовательный комплекс будет соответствовать масштабу исторического события и станет объектом, гармонично вписывающимся в систему патриотического воспитания.

Центральная площадь

На главной площади будут располагаться флаги государств «Большого космического клуба». Центральной доминантой выступит флагшток с флагом Российской Федерации, он будет виден из различных точек Парка.

Маршрут «108 минут»

Прогулочный маршрут символизирует орбиту и траекторию полета вокруг земли 12 апреля 1961 года, опишет мемориальную стелу. Он представляет собой прогулочную зону из гранитных плит, на которых будет выгравирована стенограмма сеансов связи Юрия Гагарина с главным штабом «Заря» на космодроме «Байконур».

Знаменитый ЛАЗ-695

К мемориальному комплексу будет организован транспортный маршрут. Планируется, что в качестве одного из шаттлов будет использован знаменитый автобус ЛАЗ-695. Известно, что именно эта модель осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке в СССР, в том числе и Юрия Гагарина.

Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы:

- Парк покорителей космоса» должен быть местом притяжения не только жителей области. Это место, куда могут приехать жители всей нашей страны и всей планеты.

По информации сайта проекта паркгагарин.рф

Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц