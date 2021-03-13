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Саратовских одаренных детей приглашают на отборочные прослушивания в Театральную школу Олега Табакова

Новости


Юных саратовских талантов приглашают принять участие в масштабном проекте в сфере театрального образования.

Следуя многолетней традиции личного поиска самородков по всем регионам России приемная комиссия Московской театральной школы Олега Табакова планирует провести отборочные прослушивания в Саратове в начале апреля. Кастинг будет проводится ведущими артистами Театра Олега Табакова.

К отборочным турам допускаются юноши и девушки в возрасте 15-17 лет (выпускники 9-х и 10-х классов). Обучение и проживание в Школе-пансионе полностью обеспечивается за счёт бюджетных средств города Москвы. Срок обучения для поступивших талантливых ребят составит 5 лет, выпускники получат диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино».

Отбор абитуриентов в Московскую театральную школу пройдет 3 и 4 апреля 2021 года на исторической сцене ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева» (ул.Вольская, 83).

Предварительная регистрация проводится с 12 марта по 31 марта 2021 года (с понедельника по пятницу, с 10-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 18-00 ч. по саратовскому времени) на исторической сцене ТЮЗа Киселева (ул.Вольская, 83).

Контактное лицо - Аксенова Наталия Владимировна, заместитель директора театра, телефон: 8(8452) 69-46-86; 8(8452) 69 -54 - 33.

Информация о поступлении будет размещена на сайте театра.

Все, кто успешно пройдет первый тур в Саратове, будут приглашены в Москву на итоговый отборочный тур.