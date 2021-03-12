12 марта 2021 ПЯТНИЦА
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За минувшие сутки саратовские полицейские зарегистрировали четыре факта обнаружения фальшивых купюр номиналом 5000 рублей

Новости
За минувшие сутки саратовские полицейские зарегистрировали четыре факта обнаружения фальшивых купюр номиналом 5000 рублей

За прошедшие сутки полицейскими зарегистрировано 4 факта обнаружения фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей.

Подделки обнаружены в Саратове сотрудниками банков при пересчете денежных средств из инкассаторских сумок. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает об основных отличительных признаках поддельных купюр:

- купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

- выбитые компостером цифры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской;

- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое.

Подробную информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации.

При обнаружении поддельной купюры, стражи порядка просят граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у вас подозрение. Помните, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.