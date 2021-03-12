За минувшие сутки саратовские полицейские зарегистрировали четыре факта обнаружения фальшивых купюр номиналом 5000 рублей

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Подделки обнаружены в Саратове сотрудниками банков при пересчете денежных средств из инкассаторских сумок. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает об основных отличительных признаках поддельных купюр:- купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;- выбитые компостером цифры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской;- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое.Подробную информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации.При обнаружении поддельной купюры, стражи порядка просят граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у вас подозрение. Помните, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.