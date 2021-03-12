Состоялась встреча Михаила Романова с руководством петербургского ОМОНа

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Парламентарий посетил базу расположения отряда на набережной канала Грибоедова. Во встрече приняли участие заместитель начальника ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Андрей Юрьевич Тарасов и командир ОМОН полковник полиции Олег Викторович Евсюков.Государственная Дума ведет системную работу по укреплению правовых позиций подразделений правопорядка, заявил Михаил Романов во время беседы, посвященной вопросам совершенствования действующего законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных органов и смежных отраслей. Например, согласно недавно подписанному Президентом РФ закону, который приняла Государственная Дума и одобрил Совет Федерации, увеличивается размер штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Михаил Романов выразил надежду, что этот закон станет хорошей профилактикой правонарушений.В рамках встречи депутат возложил цветы к памятнику сотрудникам ОМОН, вручил Благодарности депутата Государственной Думы отличившимся бойцам и поблагодарил за самоотверженность, безупречную службу и верность долгу.