Участники ЕГЭ-2021 определились с выбором предметов

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В 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тысяч человек, что примерно соответствует количеству подавших заявления годом ранее. В Саратовской области количество выпускников 11-х классов – 10288 человек. Кроме того, заявления на участие в ЕГЭ подали 815 выпускников прошлых лет.Самым массовым экзаменом в российских регионах остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек. Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 408 тысяч участников, в Саратовской области – 5491 человек. Второй по популярности предмет по выбору – обществознание, его планируют сдавать около 356 тысяч участников, в том числе 5495 человек из Саратовской области.В 2021 году впервые по стране биология обогнала по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников соответственно. В нашем регионе техническое направление остается лидирующим: физику планирует сдавать 2481 участник, биологию – 1992 человека. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников (1802 из которых – представители Саратовской области), на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек (в том числе 1335 саратовских участников). Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике, этот предмет выбрали почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. В Саратове выбрали предмет 1336 участника. Более 62 тысяч человек планируют сдавать литературу (648 человек в области), 21,5 тыс. участников – географию (439 человек в области).Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников, в том числе 849 человек из региона. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 1713 российских участников (31 человек из Саратовской области), французскому – 1159 человек (5 саратовских участников), китайскому – 446 человек, в том числе 4 человека из региона, испанскому – 335 человек.В 2021 году у выпускников еще есть возможность изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) и перечень предметов.Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.