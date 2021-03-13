Разрабатываются обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет

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10 марта Президент России Владимир Путин подписал Указ, которым изменен порядок определения размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до семи лет включительно. В соответствии с Указом Президента России с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.Порядок предоставления выплаты утверждается постановлением Правительства Российской Федерации и регулирует условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты. Такой документ во взаимодействии с субъектами федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России. После его принятия будут внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты региона.Задача правил – обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан.Напомним, если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно. Так, 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.Информация о внесении изменений в региональное законодательство и о сроках начала приема заявлений о перерасчете выплаты будет размещена на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области, а также в аккаунтах министерства в социальных сетях.