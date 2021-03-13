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В Саратове пройдет Второй межрегиональный турнир по следж-хоккею "Содружество" среди детских команд

Новости


С 15 по 17 марта в Саратове пройдет Второй межрегиональный турнир по следж-хоккею "Содружество" среди детских команд.

Соревнования организованы министерством молодежной политики и спорта Саратовской области и Ассоциацией некоммерческих организаций «Центр ледовых видов спорта «Крылья».

Турнир проводится в год 75-летия Великой Победы и посвящен чествованию Саратова - Города Трудовой Доблести, заслужившего это звание в военное лихолетье.

В соревнованиях примут участие саратовские клубы "Волга-Следж" и "Крылья", Форсаж (г.Балаково). Соперниками следжеров нашего региона станут команды из городов-героев. Москву представит "Спартак", Ленинградскую область - "Колтушские орлы".

Игры состоятся в ФОК «Заводской». Время проведения матчей - с 11:00 по 13:00 по саратовскому времени.

Турнир проводится с учетом всех эпидемиологических требований, в присутствии врача.

Соревнования пройдут в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, в рамках региональной межотраслевой программы «Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы в Саратовской области» в целях развития хоккея для лиц с ограниченными возможностями здоровья.