13 марта 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 12 марта
В честь 800-летия Александра Невского стартует конкурс детского рисунка «Защитник земли русской»
16:09 | 12 марта
В рамках online проекта «Один день в музее» читатели Областной специальной библиотеки для слепых познакомились с наследием художника Василия Тропинина
15:19 | 12 марта
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 миллиарда рублей
14:30 | 12 марта
В апреле в Старом ТЮЗе пройдут гастроли Школы Олега Табакова
13:37 | 12 марта
Разрабатываются обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет
12:42 | 12 марта
Саратовских одаренных детей приглашают на отборочные прослушивания в Театральную школу Олега Табакова
11:39 | 12 марта
Парк покорителей космоса откроет свои двери ровно через месяц
10:48 | 12 марта
Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"
09:53 | 12 марта
Участники ЕГЭ-2021 определились с выбором предметов
09:00 | 12 марта
В Саратове пройдет Второй межрегиональный турнир по следж-хоккею "Содружество" среди детских команд
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"

Новости
Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"

Совместно с театральным институтом СГК им. Собинова и ВОД «Волонтеры Победы» Музей боевой и трудовой славы запускает новый просветительский проект «Боевой огонек".

Совместно с Волонтёрами Победы. Саратовская область и студентами СаТИ (Саратовский Театральный Институт) сотрудники музея расскажут истории героев, которые вы, возможно, не слышали ранее.

В интерьерах музея от лица героев будут показаны пронзительные истории судеб, боевого пути и геройских подвигов.

Герои заговорят 12 марта на официальных страницах музейного комплекса в социальных сетях!