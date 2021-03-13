Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"

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Совместно с Волонтёрами Победы. Саратовская область и студентами СаТИ (Саратовский Театральный Институт) сотрудники музея расскажут истории героев, которые вы, возможно, не слышали ранее.В интерьерах музея от лица героев будут показаны пронзительные истории судеб, боевого пути и геройских подвигов.Герои заговорят 12 марта на официальных страницах музейного комплекса в социальных сетях!