Музей боевой и трудовой славы дает старт новому театрализованному проекту "Боевой огонек"
Совместно с театральным институтом СГК им. Собинова и ВОД «Волонтеры Победы» Музей боевой и трудовой славы запускает новый просветительский проект «Боевой огонек".
Совместно с Волонтёрами Победы. Саратовская область и студентами СаТИ (Саратовский Театральный Институт) сотрудники музея расскажут истории героев, которые вы, возможно, не слышали ранее.
В интерьерах музея от лица героев будут показаны пронзительные истории судеб, боевого пути и геройских подвигов.
Герои заговорят 12 марта на официальных страницах музейного комплекса в социальных сетях!