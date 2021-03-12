Журналисты смогут принять участие в конкурсе «Область притяжения», посвященному 60-й годовщине первого полета человека в космос

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Участниками конкурса могут быть руководители, корреспонденты зарегистрированных средств массовой информации, а также авторы, чьи материалы размещены в зарегистрированных СМИ.Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в срок с 17 мая по 28 мая 2021 года.В конкурсе устанавливаются две основные номинации:- «Лучший автор электронного СМИ» (для телеканалов/телепрограмм, радиоканалов/радиопрограмм, сетевых изданий, информационных агентств), где будут оцениваться авторские радио- и телепрограммы/телерадиопередачи, сетевые публикации;- «Лучший автор печатного СМИ» (для газет, журналов, альманахов), оцениваются авторские печатные материалы.Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня 2021 года.Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.