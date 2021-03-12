Журналисты смогут принять участие в конкурсе «Область притяжения», посвященному 60-й годовщине первого полета человека в космос
К юбилейной дате первого полета в космос легендарного космонавта Ю.А.Гагарина министерство информации и печати объявило конкурс журналистских работ, освещающих жизнь и подвиг Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина, подготовку празднования 12 апреля 2021 года, а также историю становления космической отрасли, вклад Саратовской области в развитие отечественной космонавтики и освоение космоса.
Участниками конкурса могут быть руководители, корреспонденты зарегистрированных средств массовой информации, а также авторы, чьи материалы размещены в зарегистрированных СМИ.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в срок с 17 мая по 28 мая 2021 года.
В конкурсе устанавливаются две основные номинации:
- «Лучший автор электронного СМИ» (для телеканалов/телепрограмм, радиоканалов/радиопрограмм, сетевых изданий, информационных агентств), где будут оцениваться авторские радио- и телепрограммы/телерадиопередачи, сетевые публикации;
- «Лучший автор печатного СМИ» (для газет, журналов, альманахов), оцениваются авторские печатные материалы.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня 2021 года.
Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.