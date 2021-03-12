Состоялась пресс-конференция, посвященная «Космическому проекту» Саратовского областного музея краеведения к 60-летию полета человека в космос

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Представителей средств массовой информации познакомили с коллекцией музея, связанной с именем первого космонавта планеты Юрия Гагарина и представленной на выставке «Дорога в космос». Коллекция, которая является гордостью музея, начала формироваться буквально на следующий день после полёта первого космонавта. Главным экспонатом выставки является самолёт ЯК-18, на котором Юрий Гагарин учился летать. Особое место отводится саратовскому периоду в биографии Юрия Гагарина: учёбе в индустриально-педагогическом техникуме (1951-1955 гг.) и занятиям в Саратовском аэроклубе ДОСААФ (1954-1955 гг.). Большой интерес СМИ вызвали материалы о космонавтах, чьи биографии так или иначе связаны с Саратовским краем. Это космонавты Г. С. Титов, Г. В. Сарафанов Ю. Г. Шаргин, ученые Ю. С. Быков, Б. В. Раушенбах и др. Выставка постоянно пополняется новыми экспонатами и пользуется неизменной популярностью у саратовцев и гостей нашего города.Журналистам рассказали о том, что в этом году музей подготовил к знаменательной дате - 60-летию первого полета человека в космос.С 27 марта по 15 сентября в Саратовском областном музее краеведения будет работать выставка «Сокол», «Орлан» и другие истории космической одежды» из московского Мемориального музея космонавтики.Выставка рассказывает об истории возникновения космической одежды, ее развитии в соответствии с назначением и задачами космических исследований, об особенностях ее конструкции, изготовления и использования.На выставке будет представлено более 60 предметов, среди которых скафандры, нагрузочные и профилактические комбинезоны, повседневная одежда космонавтов, чертежи и выкройки. Некоторые предметы побывали были в космосе. Экспонаты выставки расскажут о продолжении освоения космоса – программе «Сириус», а также о туристических полетах.Предметы из мемориальной коллекции Ю.А. Гагарина Саратовский музей краеведения представит в Москве в рамках совместного выставочного проекта «Первый» с Мемориальным музеем космонавтики.В рамках проекта «Открытый формат» Саратовский музей краеведения публикует в социальных сетях серию подкастов «Дорога в космос»: отрывки из одноименной книги первого космонавта планеты, посвященные Саратову. Эту книгу Юрий Алексеевич Гагарин подарил музею с дарственной надписью: «Саратовскому областному музею краеведения в память о городе и людях, где я жил, учился и начал летать, с самыми добрыми пожеланиями во всем хорошем. Ю. Гагарин. 25.04.63 г.».Музеем проводится областной конкурс для детей и молодежи «Будь первым!», который продолжится до конца апреля.12 апреля музей примет участие в совместном выставочном проекте «Страна, покорившая космос» на Гагаринском поле. Будут представлены передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов» и подлинные предметы из фондов музея.Стоит отметить, что в рамках федеральной программы "Цифровая культура" национального проекта "Кудьтура" Саратовский областной музей краеведения получил возможность представлять свои экспонаты в виртуальном пространстве. Так, на цифровой платформе «Артефакт» министерства культуры РФ будет размещена виртуальная выставка «Саратов – космос - Саратов». Она создана на основе музейной коллекции СОМК.