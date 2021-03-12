12 марта 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 11 марта
За минувшие сутки саратовские полицейские зарегистрировали четыре факта обнаружения фальшивых купюр номиналом 5000 рублей
16:20 | 11 марта
Состоялась встреча Михаила Романова с руководством петербургского ОМОНа
15:35 | 11 марта
На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ
14:40 | 11 марта
Журналисты смогут принять участие в конкурсе «Область притяжения», посвященному 60-й годовщине первого полета человека в космос
13:53 | 11 марта
Состоялась пресс-конференция, посвященная «Космическому проекту» Саратовского областного музея краеведения к 60-летию полета человека в космос
13:35 | 11 марта
Администрация Музея Боевой и Трудовой Славы приняла решение не проводить Масленичные гуляния
12:30 | 11 марта
Продолжается голосование за лучшую концепцию благоустройства центральной части Саратова
11:45 | 11 марта
В Энгельсе мошенник оформил микрозайм по паспорту экс-сожительницы
10:48 | 11 марта
Исполнилось 190 лет со дня открытия в Саратове городской публичной библиотеки
09:55 | 11 марта
В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Имена в истории Саратовского края. Д. С. Худяков»
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Продолжается голосование за лучшую концепцию благоустройства центральной части Саратова

Новости


Сегодня завершается голосование за лучшую концепцию, вышедшую в финал конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города.

Ранее, 3 марта, разработки консорциумов под руководством компаний Citymakers (Россия) и KARRES EN BRANDS (Нидерланды), были презентованы горожанам и представителям СМИ на YouTube-канале КБ Стрелка.

Разработчики подробно рассказали об особенностях своих проектов по развитию и благоустройству бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески, об их важности для будущего областного центра, а также ответили на вопросы зрителей.

До 11 марта жители могут проголосовать за проекты-финалисты на официальном сайте конкурса по адресу https://saratov-competition.com/exhibition.