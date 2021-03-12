Администрация Музея Боевой и Трудовой Славы приняла решение не проводить Масленичные гуляния
В целях избежания рисков ухудшения эпидемиологической ситуации администрация ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы» приняла решение распределить празднование Масленицы в течение этой недели.
Традиционного праздника на территории Национальной деревни не состоится, однако посетители Парка Победы смогут согреться горячим чаем и полакомиться главным угощением – блинами, приготовленными по старинным рецептам на Русском Подворье!