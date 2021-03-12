На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ
На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ в 22 муниципальных районах:
с 1 по 4 класс – 37 школ, 3135 обучающихся 3-х муниципальных районов (Аткарский, Советский, Озинский);
с 1 по 6 класс – 190 школ, 15662 обучающихся в 19-ти муниципальных районах, городских округах (Балтайский, Базарно-Карабулакский Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Ртищевский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Самойловский, Татищевский, Турковский, ЗАТО Шиханы, Романовский, Федоровский, п. Михайловский);
с 1 по 11 класс – 20 школ, 1404 обучающихся 3-х муниципальных районов (Екатериновский, Лысогорский, Перелюбский).