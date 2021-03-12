12 марта 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 11 марта
За минувшие сутки саратовские полицейские зарегистрировали четыре факта обнаружения фальшивых купюр номиналом 5000 рублей
16:20 | 11 марта
Состоялась встреча Михаила Романова с руководством петербургского ОМОНа
15:35 | 11 марта
На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ
14:40 | 11 марта
Журналисты смогут принять участие в конкурсе «Область притяжения», посвященному 60-й годовщине первого полета человека в космос
13:53 | 11 марта
Состоялась пресс-конференция, посвященная «Космическому проекту» Саратовского областного музея краеведения к 60-летию полета человека в космос
13:35 | 11 марта
Администрация Музея Боевой и Трудовой Славы приняла решение не проводить Масленичные гуляния
12:30 | 11 марта
Продолжается голосование за лучшую концепцию благоустройства центральной части Саратова
11:45 | 11 марта
В Энгельсе мошенник оформил микрозайм по паспорту экс-сожительницы
10:48 | 11 марта
Исполнилось 190 лет со дня открытия в Саратове городской публичной библиотеки
09:55 | 11 марта
В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Имена в истории Саратовского края. Д. С. Худяков»
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На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ

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На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ

На дистанционный режим обучения в связи с низкой температурой воздуха переведены 247 школ в 22 муниципальных районах:

с 1 по 4 класс – 37 школ, 3135 обучающихся 3-х муниципальных районов (Аткарский, Советский, Озинский);

с 1 по 6 класс – 190 школ, 15662 обучающихся в 19-ти муниципальных районах, городских округах (Балтайский, Базарно-Карабулакский Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Ртищевский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Самойловский, Татищевский, Турковский, ЗАТО Шиханы, Романовский, Федоровский, п. Михайловский);

с 1 по 11 класс – 20 школ, 1404 обучающихся 3-х муниципальных районов (Екатериновский, Лысогорский, Перелюбский).