В Энгельсе мошенник оформил микрозайм по паспорту экс-сожительницы

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По словам заявительницы, бывший сожитель – саратовец 1979 года рождения – воспользовался ее документами и через Интернет оформил займ в 5 тысяч рублей в микрофинансовой организации.Сотрудниками полиции предприимчивый мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.