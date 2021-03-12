Исполнилось 190 лет со дня открытия в Саратове городской публичной библиотеки

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К этой дате была приурочена пресс-конференция, которая прошла для ведущих представителей средств массовой информации в Областной универсальной научной библиотеке – одной из старейших библиотек России.Открыла встречу директор Областной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина, которая зачитала поздравление от Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Она отметила, что библиотека активно и динамично развивается, идет вперед, используя современные информационные технологии.Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Александрович Баркетов подчеркнул роль Областной научной библиотеки как главного методического центра для библиотек области, отметил новые современные формы и методы работы, которые успешно осваиваются сотрудниками ОУНБ. Будучи учредителем, министерство культуры всегда поддерживает наиболее значимые в культурном плане проекты. В наступившем году планируется приступить к капитальному ремонту читального зала и конференц-зала библиотеки, где проводятся основные мероприятия. В заключение, В. А. Баркетов поздравил коллектив ОУНБ с юбилеем, пожелав всем здоровья и успехов в реализации намеченных планов.Заведующая отделом краеведческой литературы Елена Евгеньевна Крянева рассказала об истории становления библиотеки, ее уникальных фондах, роли попечителей, в частности, И. Я. Славина, благодаря инициативам которого городскими властями в конце XIX века было построено отдельное здание специально для библиотеки, увеличены ассигнования на покупку книг и подписку на периодические издания, повышено жалование библиотекарей.Затем директор ОУНБ Л. А. Канушина подробно остановилась на реализации национального проекта «Культура»:оцифровке уникальных краеведческих изданий из фондов библиотеки для передачи в Национальную электронную библиотеку (НЭБ);открытии Регионального центра по работе с книжными памятниками;оказании методической помощи по созданию библиотек нового поколения в муниципальных образованиях области;проектах ОУНБ в рамках федерального проекта «Творческие люди»;повышении квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.Л. А. Канушина также рассказала о наиболее значимом библиотечном проекте – «Большое чтение в Саратовской области», который успешно реализуется с 2007 года, уделила особое внимание партнерам библиотеки (ГПНТБ, РГБ, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, РНБ, Гёте-Институту, Альянс Франсез-Саратов и др.).С мероприятиями в год 190-летия Областной универсальной научной библиотеки представителей СМИ познакомили заместитель директора по социокультурной деятельности Анастасия Владиславовна Ястребкова и заместитель директора по развитию фандрайзинга, продвижению библиотечных услуг и связям с общественностью Всеволод Васильевич Хаценко.В заключение пресс-конференции выступил квартет виолончелистов Саратовского областного колледжа искусств. В их исполнении прозвучали произведения М. Глинки и Ж. Бизе.