В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Имена в истории Саратовского края. Д. С. Худяков»

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Выставка посвящена памяти известного саратовского краеведа, почетного гражданина Саратовской области, автора и бессменного ведущего телепрограммы «Не за тридевять земель» на саратовском телевидении Дмитрия Сергеевича Худякова. 6 марта 2021 года Дмитрию Сергеевичу исполнилось бы 93 года.На экспозиции представлены книги Дмитрия Сергеевича Худякова из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации, издания из личной библиотеки Дмитрия Сергеевича. Среди них книги с автографом легендарного краеведа и журналиста.Краеведческим клубом «Саратовец» и редактором информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель» Владимиром Федосеевым подготовлена видеопрезентация книги Дмитрия Худякова «Этюды о земляках».Приглашаем всех увлекающихся краеведением, отечественной историей и культурой ознакомиться с видеопрезентацией и выставкой «Имена в истории Саратовского края. Д. С. Худяков».Выставка экспонируется до конца марта в Центральной городской библиотеке, ул. Зарубина, 158/162. Материалы выставки и видеопрезентация книги «Этюды о земляках» размещены в группе «Краеведческий клуб «Саратовец» (https://vk.com/clubsaratovec?w=wall-81427030_4230 )