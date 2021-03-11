Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-феврале

просмотров: 110

Во внутреннем сообщении перевезено 5 тыс. ДФЭ (+22,2% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – около 15,2 тыс. ДФЭ (рост в 5 раз), в экспортном – более 2,6 тыс. ДФЭ (-17%), в импортном – более 2,8 тыс. ДФЭ (+60,2%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,5 раза и составило более 22 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 301 тыс. тонн грузов (+51,8%), в том числе:химикатов и соды – 5,9 тыс. ДФЭ (+29,6% к уровню января-февраля 2020 года);промышленных товаров народного потребления – 5,6 тыс. (рост в 6,5 раза);метизов – 4 тыс. (рост в 14,3 раза);машин, станков и двигателей – 2,1 тыс. (рост в 30,8 раза);