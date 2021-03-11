Саратовский комитет образования информирует о посещении школы при неблагоприятных погодных условия

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Занятия для учащихся 1 - 6 классов отменяются при температуре воздуха минус 20 градусов и ниже, занятия для учащихся 7 - 11 классов отменяются при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже; при отмене занятий, кроме температуры, учитывается скорость ветра и другие метеорологические условия.Оперативная информация об отмене занятий будет размещаться на сайте комитета по образованию.