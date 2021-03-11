Саратовский комитет образования информирует о посещении школы при неблагоприятных погодных условия
Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» информирует, что при неблагоприятных погодных условиях родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о посещении обучающимися учебных занятий с обязательным информированием классного руководителя об отсутствии на занятиях.
Занятия для учащихся 1 - 6 классов отменяются при температуре воздуха минус 20 градусов и ниже, занятия для учащихся 7 - 11 классов отменяются при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже; при отмене занятий, кроме температуры, учитывается скорость ветра и другие метеорологические условия.
Оперативная информация об отмене занятий будет размещаться на сайте комитета по образованию.