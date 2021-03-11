В Саратове пройдут фестивали танца для детей и молодежи

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Мероприятия проводит Саратовская региональная общественная организация «Федерация эстрадного и современного танца».Планируется провести инклюзивные мероприятия, где дети с ограниченными возможностями будут участвовать в единой фестивальной программе вместе с полноценными детьми. Фестивальные дни будут разделены согласно возрастным, а так же тематическим особенностям конкурсной программы.Также предполагается проведение круглых столов по повышению качества работы педагогов в сфере культуры и искусства танца. Предусмотрена авторская наградная продукция в виде сувениров для всех участников фестивалей.Цель мероприятий - пропаганда различных жанров хореографического искусства, обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между участниками, инклюзивная программа для адаптации детей с ограниченными возможностями в общественной среде посредством участия в культурно-массовых мероприятиях, а также привлечение общественного внимания к хореографическому искусству и его новым развивающимся направлениям.СРОО «ФЭСТ» существует с 2012года. За это время было проведено более 50 различных культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 2 тыс. детей. Возраст участников от 3х до 17 лет.Фестивали проводятся с полным соблюдением всем санитарно-эпидемиологических норм.