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В Саратове пройдут фестивали танца для детей и молодежи

Новости


В Саратове 20 и 21 марта, а также 18 апреля в ГАУК «СОЦНТ им. Л.А. Руслановой» состоятся фестивали танца для детей и молодежи, в том числе и для детей с ограниченными возможностями (слабослышащих и инвалидов-колясочников).

Мероприятия проводит Саратовская региональная общественная организация «Федерация эстрадного и современного танца».

Планируется провести инклюзивные мероприятия, где дети с ограниченными возможностями будут участвовать в единой фестивальной программе вместе с полноценными детьми. Фестивальные дни будут разделены согласно возрастным, а так же тематическим особенностям конкурсной программы.

Также предполагается проведение круглых столов по повышению качества работы педагогов в сфере культуры и искусства танца. Предусмотрена авторская наградная продукция в виде сувениров для всех участников фестивалей.

Цель мероприятий - пропаганда различных жанров хореографического искусства, обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между участниками, инклюзивная программа для адаптации детей с ограниченными возможностями в общественной среде посредством участия в культурно-массовых мероприятиях, а также привлечение общественного внимания к хореографическому искусству и его новым развивающимся направлениям.

СРОО «ФЭСТ» существует с 2012года. За это время было проведено более 50 различных культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 2 тыс. детей. Возраст участников от 3х до 17 лет.

Фестивали проводятся с полным соблюдением всем санитарно-эпидемиологических норм.
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