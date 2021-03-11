11 марта 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 марта
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-феврале
16:15 | 10 марта
В Саратове ожидаются ночные морозы ниже -20 градусов
15:23 | 10 марта
Саратовский комитет образования информирует о посещении школы при неблагоприятных погодных условия
14:35 | 10 марта
В Саратове пройдут фестивали танца для детей и молодежи
13:37 | 10 марта
Школьники приглашаются к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!»
12:40 | 10 марта
Областная универсальная научная библиотека запускает челлендж #ГагаринЗемляСаратовская
11:48 | 10 марта
В Саратовской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребенка
10:51 | 10 марта
Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа
09:58 | 10 марта
Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес
09:00 | 10 марта
Прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Школьники приглашаются к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!»

Новости


Волонтёрское объединение «Линия-64» городского Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова приглашает представителей школьных волонтерских отрядов Саратова к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!».

Участникам Акции (учащиеся 1-11 классы) предлагается подготовить тематические мероприятия, посвященные формированию бережного отношения к своему здоровью и положительной мотивации к выбору здорового образа жизни.

Информацию о проведенных мероприятиях необходимо разместить в социальных сетях с хэштегами: #СаратовзаЗОЖ, #Здоровоепоколение, #ЗдоровыйСаратов.

Для получения электронного сертификата об участии в Акции, а также для получения часов в электронную волонтёрскую книжку на портале dobro.ru (ссылка на мероприятие: https://dobro.ru/event/10046226), в срок до 23 марта 2020 года необходимо направить информацию о проведенных мероприятиях в соответствии с формой: https://forms.gle/scwnsbikMkv8iCYs6.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код