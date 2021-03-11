Школьники приглашаются к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!»

просмотров: 123

Участникам Акции (учащиеся 1-11 классы) предлагается подготовить тематические мероприятия, посвященные формированию бережного отношения к своему здоровью и положительной мотивации к выбору здорового образа жизни.Информацию о проведенных мероприятиях необходимо разместить в социальных сетях с хэштегами: #СаратовзаЗОЖ, #Здоровоепоколение, #ЗдоровыйСаратов.Для получения электронного сертификата об участии в Акции, а также для получения часов в электронную волонтёрскую книжку на портале dobro.ru (ссылка на мероприятие: https://dobro.ru/event/10046226), в срок до 23 марта 2020 года необходимо направить информацию о проведенных мероприятиях в соответствии с формой: https://forms.gle/scwnsbikMkv8iCYs6.