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В Саратовской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребенка

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Вольска.

На основе собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, 1 марта 2021 года около часа ночи 38-летний мужчина пришёл к своей сожительнице, проживающей в квартире дома на улице Краснооктябрьской города Вольска. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина совершил в отношении ее 5-летнего сына действия сексуального характера. Позднее обвиняемый с целью убийства ребенка, используя его беспомощное состояние, вывел его из квартиры на улицу без одежды и обуви, будучи уверенным, что в результате переохлаждения мальчик умрет. Примерно в 5 часов 30 минут тело мальчика было обнаружено возле магазина на улице Краснооктябрьской в городе Вольске. Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате переохлаждения.

Обвиняемый признал вину в содеянном.

Ранее судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области