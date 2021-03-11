11 марта 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 марта
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-феврале
16:15 | 10 марта
В Саратове ожидаются ночные морозы ниже -20 градусов
15:23 | 10 марта
Саратовский комитет образования информирует о посещении школы при неблагоприятных погодных условия
14:35 | 10 марта
В Саратове пройдут фестивали танца для детей и молодежи
13:37 | 10 марта
Школьники приглашаются к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!»
12:40 | 10 марта
Областная универсальная научная библиотека запускает челлендж #ГагаринЗемляСаратовская
11:48 | 10 марта
В Саратовской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребенка
10:51 | 10 марта
Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа
09:58 | 10 марта
Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес
09:00 | 10 марта
Прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес

Новости
Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес

Наталья Буткевич, блогер и телеведущая, рассказала в эксклюзивном интервью о своем бренде и его ценностях.

По ее словам, заняться дизайном одежды ее заставила необходимость, поскольку она любит путешествовать, а найти презентабельные и комфортные наряды для перелетов очень сложно.

Бренд Натальи Буткевич специализируется на одежде luxury travel – красивых, мягких и модных костюмах в стиле унисекс. Также специалисты будут создавать сумки, очки, тапки, панамки – все, что нужно для отдыха и путешествий женщин, мужчин и детей. Фишкой бренда станут знаки Натальи Буткевич, вышитые на всей одежде, задача которых – программировать обладателей вещей на успех и хорошее настроение. Это три восьмерки – символ изобилия, мудрости и победы в жизни; кадуцей (жезл, обвитыми двумя обращенными друг на друга змеями) – знак примирения, равновесия и единства противоположностей; хисбук – он гармонизирует жизнь человека, привлекает успех и удачу.

Клиентами Натальи Буткевич станут те, кто стремится к постоянному развитию, самосовершенствованию и любит путешествовать. Дизайнер подчеркнула: ее вещи помогают людям привлечь позитив, достаток, здоровье, изменить жизнь к лучшему. Свой бренд Наталья назвала любимым делом, хобби, которое стало бизнесом.