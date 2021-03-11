Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес

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По ее словам, заняться дизайном одежды ее заставила необходимость, поскольку она любит путешествовать, а найти презентабельные и комфортные наряды для перелетов очень сложно.Бренд Натальи Буткевич специализируется на одежде luxury travel – красивых, мягких и модных костюмах в стиле унисекс. Также специалисты будут создавать сумки, очки, тапки, панамки – все, что нужно для отдыха и путешествий женщин, мужчин и детей. Фишкой бренда станут знаки Натальи Буткевич, вышитые на всей одежде, задача которых – программировать обладателей вещей на успех и хорошее настроение. Это три восьмерки – символ изобилия, мудрости и победы в жизни; кадуцей (жезл, обвитыми двумя обращенными друг на друга змеями) – знак примирения, равновесия и единства противоположностей; хисбук – он гармонизирует жизнь человека, привлекает успех и удачу.Клиентами Натальи Буткевич станут те, кто стремится к постоянному развитию, самосовершенствованию и любит путешествовать. Дизайнер подчеркнула: ее вещи помогают людям привлечь позитив, достаток, здоровье, изменить жизнь к лучшему. Свой бренд Наталья назвала любимым делом, хобби, которое стало бизнесом.