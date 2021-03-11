Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа

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Так, горожане уже сегодня могут купить абонемент на апрель. В точках продаж МУПП «Саратовгорэлектротранс» закончится оформление проездных лишь 4 апреля. Такая система работает каждый месяц, на приобретение талонов дается почти 30 дней.Из 5 точек продаж 3 точки работают по графику с 7 часов утра до 7 часов вечера ежедневно, без перерывов и без выходных (Центр продажи билетов МУПП «Саратовгорэлектротранс» по адресу Большая Казачья, 110, точка на конечной остановке троллейбуса №15 и точка на конечной остановке трамвая №3). Точки продажи на перекрестке Московской и Астраханской, а также возле Детского парка работают с 8 часов утра до 5 часов вечера с выходными в субботу и воскресенье. Все они обеспечены достаточным количеством проездных, чтобы горожане могли их купить, не выстаивая в длительных очередях.Помимо этого, горожане могут купить проездные билеты в отделениях почтовой связи согласно расписанию их работы.Саратовцам важно понимать, что в период сложной эпидемиологической обстановки целесообразно приобрести проездной документ в любой удобный день в течение месяца и не приходить за ними в последние дни продаж, создавая массовые скопления людей.