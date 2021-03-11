11 марта 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 марта
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-феврале
16:15 | 10 марта
В Саратове ожидаются ночные морозы ниже -20 градусов
15:23 | 10 марта
Саратовский комитет образования информирует о посещении школы при неблагоприятных погодных условия
14:35 | 10 марта
В Саратове пройдут фестивали танца для детей и молодежи
13:37 | 10 марта
Школьники приглашаются к участию в профилактической акции «Саратов за ЗОЖ!»
12:40 | 10 марта
Областная универсальная научная библиотека запускает челлендж #ГагаринЗемляСаратовская
11:48 | 10 марта
В Саратовской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребенка
10:51 | 10 марта
Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа
09:58 | 10 марта
Наталья Буткевич назвала свой бренд хобби, переросшим в бизнес
09:00 | 10 марта
Прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа

Новости


Проездные билеты на электротранспорт можно приобрести в любой день, начиная с 7 числа предыдущего месяца.

Так, горожане уже сегодня могут купить абонемент на апрель. В точках продаж МУПП «Саратовгорэлектротранс» закончится оформление проездных лишь 4 апреля. Такая система работает каждый месяц, на приобретение талонов дается почти 30 дней.

Из 5 точек продаж 3 точки работают по графику с 7 часов утра до 7 часов вечера ежедневно, без перерывов и без выходных (Центр продажи билетов МУПП «Саратовгорэлектротранс» по адресу Большая Казачья, 110, точка на конечной остановке троллейбуса №15 и точка на конечной остановке трамвая №3). Точки продажи на перекрестке Московской и Астраханской, а также возле Детского парка работают с 8 часов утра до 5 часов вечера с выходными в субботу и воскресенье. Все они обеспечены достаточным количеством проездных, чтобы горожане могли их купить, не выстаивая в длительных очередях.

Помимо этого, горожане могут купить проездные билеты в отделениях почтовой связи согласно расписанию их работы.
Саратовцам важно понимать, что в период сложной эпидемиологической обстановки целесообразно приобрести проездной документ в любой удобный день в течение месяца и не приходить за ними в последние дни продаж, создавая массовые скопления людей.