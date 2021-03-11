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Прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021
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Прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021

Новости


Вчера на лыжном стадионе «Зимний» прошло награждение победителей и призеров онлайн Саратовской лыжни – 2021.

Всех участников, занявших призовые места, ждали памятные медали с символикой лыжни, грамоты и ценные подарки.

В этом году Саратовская лыжня проходила в онлайн формате. С 15 по 26 февраля на базе стадиона «Зимний» (5-я Дачная). Участники в любое удобное для себя время могли пройти дистанцию в 5 км на подготовленной трассе городского стадиона. От участников требовалось, зафиксировать свои результаты с помощью программы трекера, сделать фото на фоне стадиона, отправить материалы судейской коллегии и ждать оглашения итогов.

Саратовская лыжня в новом – онлайн формате продлилась почти две недели. За это время спортсмены и любители лыжных гонок смогли продемонстрировать свои навыки.
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