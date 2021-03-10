Инвестиции в развитие ПривЖД превысили семнадцать миллиардов рублей в 2020 году

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В развитие Саратовского региона инвестировано более 6,4 млрд рублей, Волгоградского – около 9,8 млрд рублей, Астраханского – около 1,2 млрд рублей.Для улучшения качества обслуживания пассажиров вагонный парк Приволжского филиала АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") пополнили 68 новых вагонов сдвоенного типа: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных.В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении "Север – Юг" и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В частности, комплексную реконструкцию участков им. Максима Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская. В 2020 году были сданы в эксплуатацию вторые пути на участках имени Максима Горького – Горнополянский, Абганерово – Тингута и Тингута – Канальная. В планах на текущий год – завершить строительство сплошного второго пути от станции имени Максима Горького до Котельниково.Одним из ключевых событий минувшего года стал ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через реку Дон, расположенного на 281 км направления Лихая – Волгоград. Объект позволил повысить эффективность перевозочного процесса в направлении портов Юга России.В рамках реконструкции станции Гумрак открылось движение по новому железнодорожному тоннелю, а также построен новый пешеходный мост. В целях развития пассажирской инфраструктуры на станции Саратов-1 завершилась реконструкция высокой платформы, вокзал Астрахани был адаптирован для маломобильных посетителей, а на волгоградском железнодорожном вокзале состоялось открытие обновлённого бизнес-зала.Ряд инвестиционных проектов продолжат своё развитие в 2021 году. Среди них – реконструкция станции имени Максима Горького и железнодорожного вокзала на станции Саратов-1, развитие станций Саратовского узла, а также инфраструктуры вблизи международного аэропорта "Гагарин". Кроме того, в текущем году планируется приступить к строительству западного обхода Саратовского железнодорожного узла и детской железной дороги в Парке Победы на Соколовой горе.