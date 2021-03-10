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ПФР: после 80 лет страховая пенсия по старости увеличивается

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Граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, имеют право на повышенную пенсию.

Для них законодательством установлена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Для всех получателей пенсии по старости она с 1.01.2021 составляет 6044,48 руб., для 80-летних – 12 088,96 руб. Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, увеличение пенсии ПФР производит в беззаявительном порядке.

Инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, двойная фиксированная выплата к страховой пенсии не назначается, так как они уже получают ее в связи с инвалидностью. Согласно действующему законодательству, соответствующую доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижения возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.

Также увеличение фиксированной выплаты при достижении 80 лет не предусмотрено и для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. В период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, районные Управления ПФР самостоятельно, но с согласия пенсионера, полученного дистанционно, выбирают выгодный вариант пенсионного обеспечения и назначают страховую пенсию по старости (при наличии права на нее) с учетом повышения фиксированной выплаты.

В настоящее время достигли 80-летнего возраста и получают увеличенную пенсию более 94 тысяч жителей региона