В ТОП-10 самых интересных достопримечательностей России вошел утес Степана Разина

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Возглавила список Долина гейзеров на Камчатке. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае. Ленские столбы в Якутии и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.В десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.«Утес Степана Разина – одно из самых живописных мест не только Саратовской области, но и всей акватории Волги. Красота природы и мистические легенды неизменно притягивают к нему большое количество туристов Там, устраивают незабываемые фотосессии на закате и встречают рассветы из палатки. Эта локация по праву заняла место в десятке лучших достопримечательностей страны и теперь наша общая обязанность сохранить ее», - прокомментировала новость Виктория Бородянская.