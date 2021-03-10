10 марта 2021 СРЕДА
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Инвестиции в развитие ПривЖД превысили семнадцать миллиардов рублей в 2020 году
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Новости "Российских железных дорог" теперь доступны в Telegram
15:45 | 09 марта
Два саратовских сувенира стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020»
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ПФР: после 80 лет страховая пенсия по старости увеличивается
14:30 | 09 марта
В ТОП-10 самых интересных достопримечательностей России вошел утес Степана Разина
13:39 | 09 марта
Саратовцы могут отдать голос за понравившуюся работу конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города
12:45 | 09 марта
Хвалынский театр кукол «Лель» запускает проект «Сёла ждут театр»
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ЗАТО Светлый лидирует в рейтинге ВФСК ГТО в регионе
10:50 | 09 марта
В федеральной программе «Большие гастроли» участвуют пять театров Саратовской области
09:55 | 09 марта
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В ТОП-10 самых интересных достопримечательностей России вошел утес Степана Разина

Новости
В ТОП-10 самых интересных достопримечательностей России вошел утес Степана Разина

Эксперты аналитического центра НАФИ опросили 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные объекты в турпоездках они хотели бы посетить больше всего.

Возглавила список Долина гейзеров на Камчатке. На второй строчке — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Третий в рейтинге — горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае. Ленские столбы в Якутии и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замыкают пятерку.

В десятку вошли также Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.

«Утес Степана Разина – одно из самых живописных мест не только Саратовской области, но и всей акватории Волги. Красота природы и мистические легенды неизменно притягивают к нему большое количество туристов Там, устраивают незабываемые фотосессии на закате и встречают рассветы из палатки. Эта локация по праву заняла место в десятке лучших достопримечательностей страны и теперь наша общая обязанность сохранить ее», - прокомментировала новость Виктория Бородянская.