Саратовцы могут отдать голос за понравившуюся работу конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города

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Ранее, 3 марта, разработки консорциумов под руководством компаний Citymakers (Россия) и KARRES EN BRANDS (Нидерланды), были презентованы горожанам и представителям СМИ на YouTube-канале КБ Стрелка.Разработчики подробно рассказали об особенностях своих проектов по развитию и благоустройству бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески, об их важности для будущего областного центра, а также ответили на вопросы зрителей.До 11 марта жители могут проголосовать за проекты-финалисты на официальном сайте конкурса по адресу https://saratov-competition.com/exhibition