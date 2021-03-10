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Саратовцы могут отдать голос за понравившуюся работу конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города

Новости
Саратовцы могут отдать голос за понравившуюся работу конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города

Жители Саратова могут отдать свой голос за понравившуюся им концепцию, вышедшую в финал конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части города.

Ранее, 3 марта, разработки консорциумов под руководством компаний Citymakers (Россия) и KARRES EN BRANDS (Нидерланды), были презентованы горожанам и представителям СМИ на YouTube-канале КБ Стрелка.

Разработчики подробно рассказали об особенностях своих проектов по развитию и благоустройству бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески, об их важности для будущего областного центра, а также ответили на вопросы зрителей.

До 11 марта жители могут проголосовать за проекты-финалисты на официальном сайте конкурса по адресу https://saratov-competition.com/exhibition