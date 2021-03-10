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Хвалынский театр кукол «Лель» запускает проект «Сёла ждут театр»

Новости


Автономная некоммерческая организация «Театр кукол «Лель» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Сёла ждут театр».

Проект реализуется в трёх регионах: Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. В Самарской области коллектив театра «Лель» покажет 11 спектаклей в 7 населённых пунктах 4 муниципальных районов: Сызранский, Шигонский, Хворостянский, Безенчукский.

Первые выступления пройдут уже в марте-апреле 2021 года.

Сам театр базируется в Хвалынске на границе Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, а потому осуществляет активную гастрольную деятельность. За время своего существования «Лель» побывал со своими спектаклями в 8 регионах России, в том числе и в Москве, где 18 февраля 2020 года в Электротеатре «Станиславский» состоялась премьера спектакля «Скрябин. Божественная поэма».

«Мотор и двигатель» театра – «особенный» артист и режиссёр, член Гильдии театральных менеджеров РФ Егор Покровский, ученик самарского режиссёра и педагога, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Александровича Карпушкина.

Театр дважды выигрывал конкурс Фонда президентских грантов, а также конкурс Благотворительного Фонда Владимира Потанина, активно реализует социокультурные проекты, работает для воспитанников интернатов, детей и людей с ОВЗ, а также жителей посёлков, сёл и отдалённых территорий.

С февраля 2021 года «лелевцы» приступили к реализации второго этапа проекта «Сёла ждут театр» и уже в марте жители сёл и посёлков Самарской области увидят спектакли «Гадкий утёнок» по сказке Г.-Х. Андерсена и «Анна» по поэме «Анна Снегина» и стихам Сергея Есенина.