В федеральной программе «Большие гастроли» участвуют пять театров Саратовской области

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В числе участников «Больших гастролей» - 5 саратовских театров: театр оперы и балета, театр драмы, театр кукол «Теремок», Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева, театр кукол «Лель» из ХвалынскаВпервые в афишу «Больших гастролей» вошли негосударственные учреждения культуры. Первым и пока единственным частным театром из Саратовской области, который попал в число счастливчиков, стал театр кукол «Лель» из Хвалынска. В октябре артисты отправятся в Кострому и представят публике три спектакля: «Слово о полку Игореве...», «Скрябин. Божественная поэма» и «#Пушкин #Твиттер #Инстаграм». Напомним, руководит театром «Лель» человек уникальной судьбы, талантливый актер и режиссер, инвалид-колясочник Егор Покровский.Также «Большие гастроли» пригласили в межрегиональную программу Саратовский театр оперы и балета. Он обменяется гастролями с Пензенским областным театром драмы имени Луначарского. Театры разных жанров теперь в этом проекте принято соединять для разнообразия. На сцене Пензенского театра Саратовские мастера сцены представит несколько спектаклей: одноактные балеты "Шопениана" и "Кармен-сюита", детский балет "Чиполлино" К. Хачатуряна, б алет "Тысяча и одна ночь" Ф. Амирова. Гастрольный репертуар Пензенского театра драмы уточняется.Ожидаются обменные гастроли Саратовского театра кукол «Теремок» с Ивановским театром кукол. Гастрольный график запланирован на октября- ноябрь 2021 года. Спектакли, с которыми саратовские артисты выступят в городе Иваново: «Денискины рассказы», «Котенок по имени Гав», «Стойкий оловянный солдатик», «Чебурашка и его друзья».В июне запланированы обменные гастроли Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова с Русским академическим театром драмы имени М.Ю. Лермонтова в Хакасии. Наименования спектаклей с которыми театры едут в гастрольный тур пока на рассмотрении сторон.В апреле 2021 года готовится к поездке Балаковский ТЮЗ имени Лебедева. Состоятся обменные гастроли с Димитровградским драматическим театром им.А.Н.Островского (Ульяновская область).С 9 по 11 апреля Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева выступает в качестве принимающей площадки для гастролей. Артисты Димитровградского театра им. А.Н.Островского» покажут музыкальную комедию «Джулия. Театр ее жизни» С.Моэм. музыкальную мультимедийную сказку «Илья Муромец против Змея Горыныча», комедийную историю «Лифт», сказку о добре «День рождения кота Леопольда», мюзикл «Ревизор».С 15 по 19 апреля Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева выезжает в город Димитровград с ответными гастролями. Запланирован показ мюзикла-фантазии по мотивам одноименной повести Н.В.Гоголя «Вий» и музыкальной сказки «Мэри Поппинс».