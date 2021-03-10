Олимпийский совет Саратовской области готов к сотрудничеству с вузами
Президент Олимпийского совета Саратовской области Сергей Лукьянов сегодня выступил на коллегии министерства молодежной политики и спорта региона.
Он рассказал, что программа Олимпийского комитета России содействует развитию массового спорта «Олимпийская страна» и реализуется с 2015 года.
«Ключевые мероприятия программы — Всероссийский олимпийский день, День зимних видов спорта, Всероссийский день ходьбы и спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль» проходят ежегодно в Саратовской области и собирают десятки тысяч участников по всей стране», - рассказал спикер.
Подводя итог доклада, Сергей Лукьянов обратился к представителям студенческих сообществ с просьбой включить в образовательный процесс спортивно-массовые мероприятия и в воспитательную работу проведение олимпийских уроков.
Также президент регионального комитета вручил директору СШОР по бадминтону Инне Зубовой факел зимней Олимпиады 2014 года и поздравил с приобретением собственной спортивной базы - Центра бадминтона.