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В очередном раунде проекта «Ну-ка все вместе!» блистал Гарик Зебелян из Сочи

Новости
Шестнадцатилетний Гарик Зебелян из Сочи стал участником очередного раунда проекта «Ну-ка все вместе!».

В очередном раунде проекта «Ну-ка все вместе!» блистал Гарик Зебелян из Сочи

Молодой талант буквально с первых нот покорил всех членов жюри своим проникновенным голосом и удивительным тембром, исполнив знаменитую композицию Уитни Хьюстон «I Wanna Run To You». Это позволило Гарику собрать из возможных баллов максимальное количество.

Только Гарику Зебеляну удалось поднять все жюри, а Филипп Киркоров, вставший одним из первых, признался, что от пения вокалиста у него пошли мурашки. Остальные члены жюри тоже были в восторге, заявив, что парень великолепно владеет голосом и поет душой. Зрители в зале также подарили певцу бурные овации – такой реакции добиться в проекте не удавалось практически никому.

Известно, что ранее Гарика Зебеляна заметила на съемках подросткового шоу «КТО ТЫ?» Татьяна Тур и стала его продюсером, предложив контракт. Сейчас певец является одним из участников КТО ТЫ House, первого музыкального дома, созданного Татьяной Тур.
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