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Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла на 30% в 2020 году

Новости
Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла на 30% в 2020 году

В 2020 году с железнодорожных вокзалов Приволжской магистрали поездами дальнего следования было отправлено более 1800 писем и малогабаритных посылок. В тоже время для выдачи поступило около 3700 единиц грузобагажа, присланных из других регионов. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Возможность принять и отправить корреспонденцию и малогабаритные посылки организована на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Балаково, а также Аткарске, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Для получения услуги необходимо обратиться к дежурному по вокзалу, а на вокзале Саратов-1 – к администратору бизнес-зала на втором этаже. К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. При этом сумма трёх измерений не должна превышать 180 см. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса посылки и расстояния до пункта назначения.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров используются номерные одноразовые пломбы.