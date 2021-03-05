Продажа единых социальных проездных билетов на апрель начнется 7 марта

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Поскольку традиционный старт продаж в этом месяце приходится на воскресенье, пункты реализации проездных будут работать по особому графику.В воскресенье, 7 марта, продажа проездных будет производиться в тех отделениях почтовой связи, в которых установлен режим работы в воскресенье, с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час.Пункты продажи МУПП «СГЭТ», в том числе расположенные по адресам: Б. Казачья, 110; пл. Орджоникидзе (диспетчерская троллейбуса № 15); на углу улиц Советская/Астраханская («Детский парк»); ул. Гвардейская (6-я Дачная), будут работать с 7.00 до 16.00. Пункт продажи на углу улиц Астраханская и Московская - с 9.00 до 16.00.В обычном режиме будут работать пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис» и «ПлатежЦентра», кроме пунктов, расположенных по адресам: пр. Строителей (кольцо троллейбуса № 10); пр. Строителей, 27; пр. Строителей, 6; ул. Огородная, 158А; ул. Азина, 33 (остановка «16 квартал»); ул. Бахметьевская, 49 (рынок «Арига»); ул. Усть-Курдюмская, 9 (магазин «Магнит у дома»); ул. Танкистов, 93 (рынок «На Навашина»).8 марта для пунктов продажи социальных проездных билетов будет выходным днем.Рекомендуем гражданам приобретать проездные заблаговременно, не дожидаясь окончания сроков продаж. Как правило, продажа проездных на следующий месяц обычно заканчивается 4 числа текущего месяца. Напоминаем о необходимости соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, посещать пункты продаж в средствах индивидуальной защиты. В целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пункта продажи.Для удобства жителей региона прием в учреждениях социальной поддержки населения области организован по предварительной записи, в том числе по вопросам выдачи проездных билетов для учащихся - детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот. При посещении учреждений социальной сферы рекомендуем придерживаться назначенного времени.Адреса пунктов реализации можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (845-2) 65-39-22.