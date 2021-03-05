Продажа единых социальных проездных билетов на апрель начнется 7 марта
7 марта в Саратовской области начнется реализация единых социальных проездных билетов на апрель.
Поскольку традиционный старт продаж в этом месяце приходится на воскресенье, пункты реализации проездных будут работать по особому графику.
В воскресенье, 7 марта, продажа проездных будет производиться в тех отделениях почтовой связи, в которых установлен режим работы в воскресенье, с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час.
Пункты продажи МУПП «СГЭТ», в том числе расположенные по адресам: Б. Казачья, 110; пл. Орджоникидзе (диспетчерская троллейбуса № 15); на углу улиц Советская/Астраханская («Детский парк»); ул. Гвардейская (6-я Дачная), будут работать с 7.00 до 16.00. Пункт продажи на углу улиц Астраханская и Московская - с 9.00 до 16.00.
В обычном режиме будут работать пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис» и «ПлатежЦентра», кроме пунктов, расположенных по адресам: пр. Строителей (кольцо троллейбуса № 10); пр. Строителей, 27; пр. Строителей, 6; ул. Огородная, 158А; ул. Азина, 33 (остановка «16 квартал»); ул. Бахметьевская, 49 (рынок «Арига»); ул. Усть-Курдюмская, 9 (магазин «Магнит у дома»); ул. Танкистов, 93 (рынок «На Навашина»).
8 марта для пунктов продажи социальных проездных билетов будет выходным днем.
Рекомендуем гражданам приобретать проездные заблаговременно, не дожидаясь окончания сроков продаж. Как правило, продажа проездных на следующий месяц обычно заканчивается 4 числа текущего месяца. Напоминаем о необходимости соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, посещать пункты продаж в средствах индивидуальной защиты. В целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пункта продажи.
Для удобства жителей региона прием в учреждениях социальной поддержки населения области организован по предварительной записи, в том числе по вопросам выдачи проездных билетов для учащихся - детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот. При посещении учреждений социальной сферы рекомендуем придерживаться назначенного времени.
Адреса пунктов реализации можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (845-2) 65-39-22.