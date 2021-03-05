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Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» пройдет в эти выходные

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С 9 по 13 марта пройдет VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Напомним, движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование» и дает возможность лидерам отраслей и образовательным организациям обменяться передовыми методами работы в сфере профобразования. Цель соревнований – популяризация рабочих профессий и повышение статуса и стандартов профподготовки.

На протяжении нескольких дней будущие мастера своего дела пройдут серьезные испытания. В этом году региональный чемпионат охватит еще больше компетенций – 40, в прошлом году их было 33, а в 2019 году – 26. Участие в чемпионате примут 84 школьника и 364 студента среднего звена. Они опробуют силы в новых компетенциях: банковское дело, бухгалтерский учет, выпечка осетинских пирогов, документационное обеспечение управления и архивоведения, малярные и декоративные работы, обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте.

Традиционно в рамках соревнований пройдет чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Он состоится в эти выходные – 6 и 7 марта.

«В этом году соревнования возрастной категории 50+ пройдут по 9 компетенциям: дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, графический дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, лабораторный химический анализ, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, программные решения для бизнеса. В этом году добавилась и новая компетенция – выпечка осетинских пирогов», – сообщила региональный координатор движения WorldSkills Russia Варвара Степанова.

Участниками чемпионата «Навыки мудрых» станут 49 человек.

Формат проведения соревновательных дней по всем компетенциям с учетом эпидобстановки пройдет в очном режиме с соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, на чемпионате будет насыщенная деловая программа: в дистанционно-очном формате пройдут круглые столы, деловые игры, дискуссионные клубы, тренинги, проектные сессии и совещания.

Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).