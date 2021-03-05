Финалисты Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов» представили свои проекты
Консорциумы под руководством Citymakers (Россия) и Karres en Brands (Нидерланды) рассказали об источниках вдохновения, проектных решениях и о том, как их проекты могут изменить Саратов.
Финалисты международного конкурса представили свои варианты комплексного развития территорий бывшего аэропорта, мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески.
Мероприятие прошло в онлайн-формате на YouTube-канале КБ Стрелка. После презентации архитекторы ответили на вопросы участников встречи. Запись встречи доступна по ссылке: https://youtu.be/V-EMKqC67Tg
Проект консорциума под руководством Citymakers представили Анастасия Колчина (Citymakers), Игорь Никонов (Arteza), Екатерина Максимова (Мегабудка), Михаил Лаврентьев (СГУ им. Н.Г.Чернышевского), Мария Головенкина (Студия транспортного проектирования) и Артем Укропов (Мегабудка). Все участники этой команды из России, многие — из Саратова. Собрать именно такой состав, по словам спикеров, было очень важно, так как российские специалисты лучше всего представляют не только разработку, но и воплощение проекта, который затронет все сферы жизни горожан.
По задумке этого консорциума на территории старого аэропорта можно создать современный жилой район, который будет отличаться от привычной типовой застройки. В Парке Победы может появиться канатная дорога, которая свяжет парк с набережной Космонавтов и Зеленым островом. Парк будет разделен на мемориальную и рекреационную части. В Глебучевом овраге предпочтение отдали формам, напоминающим об историческом пути города. Это Саратовская крепость, колокольный завод, плантации шелковичных деревьев. Вокруг частного сектора будут восстановлены плодовые сады и пруд, организованы зоны для тихого отдыха. На Зеленом острове планируется сохранить все растения, в том числе и редкие виды, а также создать комфортные условия для жизни животных. На острове Покровские пески предлагается создать новый спуск и инфраструктуру для пляжного отдыха со спортплощадками и бассейном. На нем можно организовать экомаршрут и кемпинг, площадки для музыкальных и художественных фестивалей.
«Всей командой мы работали над тем, чтобы в Саратов пришли инвестиции. Мы глубоко убеждены, что никакая красота в долгосрочной перспективе не может быть устойчива без решения экономических и содержательных вопросов: новый Саратов как туристический центр, как центр новых технологий в сельском хозяйстве, производстве востребованных товаров может стать процветающим комфортным городом. Пять территорий — это старт для стремительного развития города, раскрытия его уникального характера и природного потенциала», — рассказали представители команды.
Проект второго консорциума под руководством нидерландского бюро Karres en Brands представили Дариус Резнек (Karres en Brands), Патрик Верховен (Mandaworks) и Леонид Слонимский (KOSMOS).
Дариус Резнек, партнер нидерландского бюро Karres en Brands, рассказал, что сам неоднократно бывал в Саратове. Это бюро работает в разных странах мира, в последние 10 лет — и в России. Совместно с компанией MANDAWORKS из Швеции и бюро KOSMOS из России ландшафтные архитекторы разработали проект, который позволит раскрыть потенциал Саратова.
Согласно проекту второго консорциума, 5 территорий должны сохранить историческое наследие и свою идентичность. Территория аэропорта может стать частью города с большим центральным парком. Обе части Глебучева оврага могут быть соединены мостами, под которыми разместятся музеи, сады и спортивные площадки, а в закрытых пространствах мостов — торговые точки, кафе и другие сервисы. В Парке Победы предлагается сконцентрировать внимание на мемориальной части, а также разбить большой зеленый парк с экологическими тропами. На Покровских песках можно создать лодочные пристани и разместить объекты для культурных мероприятий. На Зеленом острове основные общественные функции будут вынесены в дебаркадеры, что позволит укрепить экосистему острова и сохранить атмосферу парка. На острове может появиться инфраструктура для отдыха и туризма — новые гостевые дома, турбазы и экологические маршруты.
«Мероприятие было отлично организовано, несмотря на то что все принимали участие дистанционно. Мы очень рады, что смогли пообщаться с жителями Саратова и благодарны за их обратную связь и мнение о проекте. Дискуссия получилась отличной. Ждем с нетерпением продолжения работы над проектом вместе с саратовцами!» — отметили представители консорциума.
Жители Саратова могут ознакомиться с концепциями и проголосовать за понравившийся проект на официальном сайте конкурса: http://saratov-competition.com/exhibition. Голосование продлится до 11 марта включительно.
Победителя на основе решения жюри и результатов народного голосования выберет Правительство Саратовской области. Победитель будет объявлен 19 марта на пресс-конференции.
Международный конкурс проводится по Соглашению о сотрудничестве в области развития территории Саратовской области между Фондом ДОМ.РФ и Правительством Саратовской области, администрацией МО «Город Саратов», администрациями Саратовского, Татищевского, Энгельсского районов. Оператором конкурса выступает консалтинговая компания КБ Стрелка. Конкурс проводится при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP).