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Саратовский областной музей краеведения представил программу на 6 и 7 марта
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Саратовский областной музей краеведения представил программу на 6 и 7 марта

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Программа Саратовского областного музея краеведения 6 и 7 марта:

6 марта, суббота
11.00; 13.00; 15.00 «Дамские штучки»
Интерактивная экскурсия, на которой вы увидите женские обереги, милые украшения и приятные мелочи разных эпох
Стоимость экскурсии: для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей, для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей

12.00 и 15.00 «Когда приходит весна»
Экскурсия по отделу природы.
Вы узнаете:
- когда просыпаются лес и степь от зимнего сна;
- какая птица раньше всех в лесу строит гнездо;
- кто обеспечивает всех лесных жителей березовым соком.
Стоимость экскурсии: для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей; для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей

14.00 и 16.00 Мастер-класс «Подарок маме»
Во время мастер-класса дети 6-10 лет вместе со студенткой Художественного училища им. Боголюбова создадут поздравительные открытки в технике акварель.
Стоимость мастер-класса 150 руб.

С 10.00 до 18.00 АКЦИЯ на выставке «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из Государственного музея Владимира Высоцкого (Москва). ЭКСКУРСИЯ ВХОДИТ В ЦЕНУ БИЛЕТА! Стоимость билетов для взрослых - 70 р., для детей (от 3 лет), студентов и пенсионеров - 50 р.

7 марта, воскресенье
12.00 и 14.00 Квест-экскурсия «Следуй за Белым Кроликом»
Отважным и любознательным детям предстоит отправиться в путешествие по загадочному миру музея - так же, как однажды в Страну чудес попала маленькая девочка Алиса. А проводником для ребят станет Белый Кролик.
Стоимость квеста: для детей, студентов и пенсионеров – 100 руб. + входной билет в музей; для взрослых – 100 руб. + входной билет в музей

16.00 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы
Стоимость – 150 руб.

С 10.00 до 18.00 АКЦИЯ на выставке «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из Государственного музея Владимира Высоцкого (Москва). ЭКСКУРСИЯ ВХОДИТ В ЦЕНУ БИЛЕТА! Стоимость билетов для взрослых - 70 р., для детей (от 3 лет), студентов и пенсионеров - 50 р.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 Квест-экскурсия по выставке «Музыка моря». Вы окажетесь в подводном мире тропиков и почувствуете себя настоящими дайверами в поисках жемчуга, увидите диковинных моллюсков и причудливых обитателей коралловых рифов. Всех участников квеста ждет сюрприз!

Принять участие в акции можно по входным билетам на выставку:
дети, студенты и пенсионеры – 50 руб., взрослые – 70 руб.
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